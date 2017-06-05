Marvel’ın yeni “Spider-Man” animasyon serisiyle tanışın

Yeni bir sinema uyarlamasıyla bir hayli genç bir Peter Parker’ı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Marvel, Spider-Man‘in maceralarını farklı platformlarda anlatmaya devam ediyor. Bu yaz DisneyXD’de yayınlanmaya başlayacak yeni Spider-Man animasyon serisinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Bugüne dek birçok farklı animasyon serisiyle televizyona uyarlanan Spider-Man‘in yeni serisi, söz konusu karakterin hikayesini en baştan bir kez daha anlatacak. Spider-Man: Homecoming‘de olduğu gibi lise öğrencisi olarak karşımıza çıkacak Peter Parker’ın güçlerini yeni keşfettiği dönemden bir klip Marvel Entertainment tarafından Youtube üzerinden görücüye çıktı. Yapımcı kadrosunda Stan Lee, Alan Fine, Jeph Loeb ve Stephen Wacker gibi Marvel çizgi romanları ve sinematik uyarlamalarında birçok kez karşımıza çıkmış isimler bulunan serinin ilk klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Marvel takipçileri, 2008-2009 yılları arasında yayınlanan Spectacular Spider-Man serisinden bu yana tatmin edici bir Spider-Man animasyon serisi için bekleyişte. Bakalım Marvel’s Spider-Man bu bekleyişi sonlandırabilecek mi?