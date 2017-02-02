Matthew McConaughey ve Anne Hathaway, yeni Steven Knight filminde başrollerde

Christopher Nolan’ın ünlü filmi Interstellar‘ın başrol oyuncuları Matthew McConaughey ve Anne Hathaway, bir başka filmde yeniden bir araya geliyor. Son olarak Locke filmiyle karşımıza çıkan Steven Knight’ın yazıp yöneteceği Serenity‘nin başrol oyuncuları McConaughey ve Hathaway oldu.

Karayipler’de küçük bir adada kendini bulan bir kaptanın geçmişiyle yüzleşmesini konu edecek olan Serenity‘nin çekimlerine bu yaz başlanıyor. Yapımcı kadrosunda Greg Shapiro ve Guy Heeley’nin yer aldığı filme dair detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.

Nikolaj Arcel’in yazıp yönettiği The Dark Tower‘da Idris Elba’yla başrolleri paylaşacak olan McConaughey, ayrıca bu yıl Fransız yönetmen Yann Demange’ın polisiye filmi White Boy Rick‘te de rol alacak. Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway de ana kahramanlarının hepsi kadın oyunculardan oluşan Ocean’s Eight‘in çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Ayrıca ünlü oyuncuyu Rebel Wilson’la birlikte rol alacağı komedi Nasty Women ve Jenny Mollen romanından uyarlanan Live Fast Die Hot filmlerinde de izleyeceğiz.