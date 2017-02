Matthew McConaughey, yeni Harmony Korine filminde başrolde

Gummo, Spring Breakers ve Julien Donkey Boy gibi karakteristik filmlere imza atan Harmony Korine, yeni bir komedi filmiyle karşımıza çıkacak. Korine’in yazıp yöneteceği The Beach Bum isimli filmde, Oscar Ödüllü oyuncu Matthew McConaughey başrolde olacak.

Filmin yapımcılarından John Lesher, The Beach Bum‘ın içinde bulunduğumuz karanlık zamanın gerçeklerini yansıtan bir komedi filmi olduğunu dile getirdi. Moondog isimli “hayatı geniş bir şekilde yaşayan” ana karakterin başından geçen talihsiz olayları konu edecek film, yönetmenin yakında izleyeceğimiz ve merak uyandıran ikinci filmi oldu. Benicio Del Toro, Al Pacino ve Robert Pattinson gibi isimleri bir araya getiren The Trap isimli Harmony Korine filmi bu sene vizyonda olacak. The Beach Bum filmininse 2018 sonlarında gösterimde olması bekleniyor.