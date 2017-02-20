Maynard James Keenan, yeni Tool albümü için nihayet stüdyoda

10.000 Days albümünün ardından yeni uzunçaları için on yılı aşkın süredir hayranlarını bekleten Tool’dan güzel haberler geldi. Geçtiğimiz aylarda enstrüman kayıtlarının tamamlandığı açıklanan yeni Tool albümü için, grubun vokalisti Maynard James Keenan’ın stüdyoda olduğu açıklandı.

Tool’un resmi web sitesinde yapılan açıklamada, grubun ekipmanlarını yeni ve daha geniş bir stüdyoya taşıdığını ve Keenan’ın albümdeki vokalleri üzerine çalışmalarını burada sürdürdüğü vurgulandı. Yakın zamanda yeni A Perfect Circle albümü ve turnesiyle gündeme gelen Maynard James Keenan, verdiği bir röportajda Tool’un yeni albümünün önünde bazı “engeller” olduğunu belirtmişti. Görünen o ki, yeni Tool albümü için bekleyişimiz yakında son bulacak.

Son olarak Puscifer projesiyle bir albüm yayınlayan Keenan’ın hayatını, müzikal projelerini ve tabii şarap ve boks tutkusunu konu eden A Perfet Union of Contrary Things isimli biyografik kitap da geçtiğimiz kasım ayında satışa sunulmuştu.

Yoldaki Tool albümüne dair bugüne dek onlarca farklı söylenti ortaya çıktı. Albümdeki tüm parçaların en az 12 dakika uzunluğunda olduğu ve son dönemdeki konserlerde çaldıkları “Descending” isimli enstrümantal şarkınında, albümde yer alan uzun şarkılardan birinin bir kısmı olduğu konuşuluyor.