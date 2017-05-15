Mazzy Star davulcusu Keith Mitchell hayatını kaybetti

Mazzy Star’ın kurucuları arasında yer alan davulcu Keith Mitchell’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Hope Sandoval ve David Roback ile birlikte 80’li yılların sonunda Opal isimli bir grup kuran Keith Mitchell, daha sonra ikiliyle birlikte Mazzy Star projesini hayata geçirmişti. Mazzy Star’ın tüm albümlerinde yer alan Mitchell, 2013 çıkışlı Seasons of Your Day albümünde de yer alıyordu. Grubun Facebook sayfaları üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Keith Mitchell’in hayatını kaybettiği duyuruldu. Mitchell’in ölümü ile ilgili kesin bir açıklama ise henüz yapılmadı.