“Mega Man” animasyon dizisi, önümüzdeki yıl Cartoon Network’te başlıyor

Capcom’un en ünlü video oyunlarından biri olan Mega Man, televizyona uyarlanıyor. Cartoon Network’te yayınlanacak ve önümüzdeki sene başlayacak olan animasyon dizide Aki Light isimli ana karakteri Silicon City’deki düşmanlarına karşı koyarken göreceğiz.

Mega Man animasyon dizisinin yapımcılığını üstlenecek DHX Media ve Dentsu Entertainment, yaptıkları açıklamada Aki Light karakterinin “tipik” bir robot-çocuk olduğu ve nano-core teknolojileri sayesinde Mega Man karakterine dönüşüp bir süper kahraman olabildiği açıklandı. Dizinin hedef kitlesinin yeni nesil Mega Man tutkunları olduğu da söz konusu açıklamada yer aldı.

Şimdiye dek çizgi roman, manga ve anime serilerine uyarlanan Mega Man, 1987 yılından beri video oyunu olarak da güncellenerek karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kullanıcılara sunduğu çeşitli özellikleri ve birden fazla görevi başarma hedefiyle Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi oyunlara ilham kaynağı olan Mega Man‘in animasyon uyarlamasının ilk olarak DisneyXD’de yayınlanması gündeme gelmişti. Yapımcılar yaptıkları açıklamada Cartoon Network’ün bu seri için daha doğru bir platform olduğuna inandıklarını da dile getirdi.