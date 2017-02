Mel Gibson, ikinci “Suicide Squad” filmi için yönetmen adayları arasında

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmen Mel Gibson, şaşırtıcı bir söylentiyle gündeme geldi. Gibson’ın ismi, DC Comics evreninin kötü karakterlerini bir araya getiren Suicide Squad serisinin ikinci filminin yönetmen adayları arasında ön plana çıkıyor.

Braveheart, Apocalypto ve The Passion Of The Christ gibi ses getiren filmlerin yönetmeni olan Gibson, son olarak geçtiğimiz yıl Hacksaw Ridge filmiyle karşımıza çıkmıştı. Söz konusu film, aralarında En İyi Yönetmen de olmak üzere altı dalda Oscar adaylığı kazandı. Gelen haberler Warner Bros. ve Mel Gibson’ın ilk görüşmelerinin olumlu geçtiği ve Gibson’ın bu projeye sıcak baktığı yönünde. Fakat Warner Bros.’un film için bir diğer kuvvetli adayının da Daniel Espinosa olduğu biliniyor.

Oyuncu kadrosunda Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney ve Cara Delevingne gibi isimlerin yer aldığı ilk Suicide Squad filminin yönetmenliğini David Ayer üstlenmişti. Ayer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Joker karakterini daha fazla ön planda tutmuş olmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.