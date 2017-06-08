Melikşah Altuntaş ve Age Reform’lu Bant Mag. Sun Club No:1, 10 Haziran’da Bant Mag. Havuz / Bina

Bant Mag. ekibi, yaz boyunca sevdiği DJ’leri Bant Mag. Havuz / Bina’da ağırlıyor. Bant Mag. Sun Club serisinin ilkinde DJ kabininde Melikşah Altuntaş ve Age Reform var. 10 Haziran akşamı gerçekleşecek partiye giriş ücretsiz.

Farklı isimlerin bir araya geleceği ve DJ kabininde Bant Mag. Sun Club serisinin ilkinde, Bant Mag. sinema editörü Melikşah Altuntaş ve Tektosag kadrosunun gediklilerinden Age Reform güçlerini birleştirecek. Serinin sonraki etkinlikleri için Bant Mag. sosyal medya kanallarını ve web sitesini takipte kalın!

Etkinliğin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.