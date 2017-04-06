“Memo’nun doğum günü: Pozitif bir kutlama”, 13 Nisan’da Babylon’da

Hala hayalleri, tasarıları ve fikirleriyle Pozitif’e hayat vermeyi sürdüren Pozitif ve Babylon’un kurucularından Mehmet Uluğ’un anısına, 13 Nisan’da Babylon’da özel bir buluşma gerçekleşiyor.

Pozitif’in ve İstanbul’un kült mekanlarından Babylon’un kurucuları arasında yer alan Mehmet Uluğ, 2013 yılında hayatını kaybetmişti. Her yıl olduğu gibi bu sene de doğum gününde anılacak olan Mehmet Uluğ için 13 Nisan’da Babylon’da “Memo’nun doğum günü: Pozitif bir kutlama” ismiyle çok özel bir etkinlik gerçekleşiyor. Yolu Mehmet Uluğ’la kesişmiş birçok kişinin katılacağı etkinlikte, Barış için Müzik oluşumunun dinletisi, dünya müziğine ilham veren topluluk Sun Ra’nın Cappadox’ta sergilediği performansın gösterimi, Korhan Futacı ve Kara Orkestra’nın Babylon’da verdiği bir konserden görüntüler ve ardından performansı izlenebilecek. 22:00 itibariyle sadece plaktan çalınacak müziklerin dinlenebileceği geceyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

20:30 Gösterim: Sun Ra Arkestra @Cappadox

21:00 Dinleti: Barış için Müzik

21:20 Gösterim: Korhan Futacı ve Kara Orkestra @Babylon

21:30 Dinleti: Korhan Futacı ve Kara Orkestra

22:00 Sadece plak, biraz da dans