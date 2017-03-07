Merakla beklenen “Kaygı”nın teaser’ı ilk kez Bant Mag.’de!

Yazar-yönetmen Ceylan Özgün Özçelik’in uzun yıllardır üzerinde çalıştığı, geçtiğimiz ay Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde prömiyerini yapan ve önümüzdeki günlerde de SXSW Festivali’nde izleyici karşısına çıkacak olan Kaygı’dan yayınlanan yeni teaser ilk kez Bant Mag.’de.

Unutma-unutturma temalı KAYGI, geçmişini hafızasında arayan bir medya çalışanının öyküsünü anlatıyor. Daha önce komedi filmlerinde izlediğimiz Algı Eke, KAYGI ile ilk kez bir psikolojik gerilim filminde başrolü üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı yer alıyor.

Filmin SXSW için özel olarak hazırlanan teaser’ı Selda Taşkın – Punctum Creative imzası taşıyor.