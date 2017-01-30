Merakla beklenen “Ocean’s 8” filminden ilk fotoğraf geldi

Hollywood’un daha şimdiden çok konuşulan yapımlarından biri olan Ocean’s 8‘ten ilk resmi fotoğraf yayınlandı.

Ghostbusters‘ın ardından tüm ana karakterleri kadın olarak değiştirilmiş şekilde yeniden çekilecek filmler arasında yer alan Ocean’s 11 serisinin yeni filmi Ocean’s 8, ilginç kadrosuyla dikkat çekiyor. Rihanna, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Dakota Fanning, Olivia Munn, Helena Bonham Carter gibi isimlerin yanı sıra Matt Damon, James Corden ve kötü karakteri canlandıracak olan Damian Lewis’in de yer aldığı yapımdan ilk fotoğraf, kadın karakterlerin bir metro içinde kendilerine has kıyafetlerle yer aldığı setten geldi. Gary Ross’un yönetmenliğini üstlendiği filmin 2018 yazında vizyonda olması planlanıyor.