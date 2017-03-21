Merzbow ve Alessandro Cortini’den ortak albüm geliyor

Japonya’nın deneysel müzik sahnesinin en önemli temsilcilerinden biri olan Merzbow ve eski Nine Inch Nails üyesi İtalyan müzisyen Alessandro Cortini’den yeni bir albüm geliyor.

Synthesizer’ları bugüne kadarki projelerinde farklı perspektiflerle kullanan ikilinin yollarını kesiştiren, 70’lerin klasik analog synthesizer modeli EMS Synthi’ye olan tutkuları olmuş. Important Records etiketiyle 21 Nisan’da yayınlanacak olan albüm, Alessandro Cortini & Merzbow adını taşıyor. Cortini ve Merzbow’un, kırk yaşındaki bir synthesizer’ı modern bir yaklaşımla kullandığı albümden, yaklaşık bir dakikalık bir bölüm de dinlemeye açıldı. Albüm için hazırlanan tanıtım klibine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.