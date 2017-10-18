MGMT’nin yeni albümünden ilk şarkı klibiyle birlikte geldi: “Little Dark Age”

2013 yılında yayınlanan ve grupla aynı ismi taşıyan albümün ardından sessizliğe bürünen MGMT, Little Dark Age isimli yeni bir albümle geri dönüyor. Albüme ismini veren şarkı için çekilen klip görücüye çıktı!

Neredeyse tüm şarkıları hit mertebesine ulaşan ilk albüm Oracular Spectacular‘dan sonra yayınladığı iki albümde de psikedelik pop sularında yüzen MGMT, yeni albümünün ilk şarkısıyla 80’ler synth müziğine göz kırpıyor. Günümüz müzik sahnesinin popüler akımlarından biri olan 80’ler referanslı synth müziğine kendine has bir dokunuşla karşımıza çıkan MGMT’nin dördüncü uzunçaları olacak Little Dark Age, 2018 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacak.

Nathaniel Axel ve David MacNutt ikilisinin yönetmenliğini üstlendiği klip de tüm MGMT kliplerinde olduğu gibi görsel bir ziyafet vaat ediyor. Yeni MGMT albümü için geri sayımımız da resmi olarak aşağıdaki kliple birlikte başlamış oluyor.