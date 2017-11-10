Mica Levi’den anime soundtrack’i geliyor

Micachu and The Shapes projesiyle tanınan besteci ve müzisyen Mica Levi, son yıllarda sayısı artan soundtrack çalışmalarına bir yenisini ekliyor. İngiliz sinemacı ve fotoğrafçı Phil Collins’in yönetmenliğini üstlendiği kısa anime Delete Beach‘in Mica Levi imzalı müziklerinden kısa bir bölüm dinlemeye açıldı.

Under The Skin ve Jackie gibi filmler için yaptığı nefis müziklerle dikkatleri üstüne çeken Mica Levi, illüstrasyonları Marisuke Eguchi imzası taşıyan animasyon için hazırladığı müzikleri Demdike Stare’in kurucusu olduğu DDS plak şirketinden sınırlı sayıda plak baskısıyla yayınlıyor. Söz konusu albümde yer alan “Interlude 2” parçası, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.