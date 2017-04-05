Michael Keaton ve Tim Burton, uzun bir aranın ardından “Dumbo” için bir araya geliyor

2015 yılından bu yana gündemde olan Tim Burton’ın çekeceği Disney klasiği Dumbo‘nun canlı aksiyon uyarlamasına dair yeni haberler geliyor. Ünlü oyuncu Michael Keaton’ın ismi, filmin kötü karakteri Vandemere’i canlandırmak için gündemde.

Söz konusu karakter için gündeme gelen ilk isim Danny DeVito olmuştu. Fakat daha sonra gelen haberler, DeVito’nun sirkin sahibi Medici’yi canlandıracağı yönündeydi. Oyuncu kadrosunda Colin Farrell ve Eva Green’in yer alacağı konuşulan filmde, Dumbo’nun da bir parçası olduğu sirki satın alan kötü karakter Vandemere karakteri için kapısı çalınan bir diğer oyuncu da Tom Hanks olmuştu. Filmin senaryosu da Ghost In The Shell‘in senarist ekibinde yer alan Ehren Kruger tarafından yazılıyor.

Tim Burton’la daha önce Beetlejuice ve Batman için birlikte çalışan Michael Keaton, bu yılın merakla beklenen süper kahraman filmlerinden Spider-Man: Homecoming‘te de bir kötü karakteri canlandıracak. Keaton’ı bu yıl izleyeceğimiz bir diğer film de Michael Cuesta’nın yönetmenliğini üstlendiği Taylor Kitsch ve Dylan O’Brien’ın da rol alacağı bir roman uyarlaması olan American Assassin.

Michael Keaton ve Tim Burton, Dumbo‘nun ardından Beetlejuice 2 için de birlikte çalışacak.