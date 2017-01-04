Michael Keaton’lı “The Founder”dan yeni fragman

Başrolünde Altın Küre ödüllü Michael Keaton’ı izleyeceğimiz The Founder, dünyaca ünlü hamburger zinciri McDonald’s’ın kurucusu Ray Kroc’un hikayesini konu ediyor. John Lee Hancock’ın yönetmenliğini üstlendiği filmden yeni bir fragman görücüye çıktı.

Senaryosu Turbo, Wrestler ve Big Fan gibi filmlerin senaristi Robert D. Siegel tarafından yazılan film, 1950’lerin Amerikasında geçen gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Filmde Nick Offerman ve John Carroll Lynch tarafından canlandırılan Dick ve Mac McDonald kardeşleri, söz konusu burger zinciri için ikna etmeye çalışan Ray Kroc performansıyla büyük övgüler toplayan Michael Keaton, bu yıl yine birçok ödül töreninde adaylar arasında karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.

Türkiye’de önümüzdeki mart ayında vizyona girecek olan filmin yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.