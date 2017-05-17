Michael Moore, bu kez Donald Trump karşıtı bir belgeselle karşımızda: “Fahrenheit 11/9”

Bu kez geçtiğimiz yılın sonunda Amerika başkanı seçilen Donald Trump karşıtı bir belgeselle karşımızda olacak yapımcı Michael Moore, bir önceki belgeseline gönderme yaptığı yeni filminin ismini açıkladı: Fahrenheit 11/9.

2004 yılında yayınlanan Fahrenheit 9/11‘de Irak’taki savaşını, George W. Bush’un yönetimindeki Amerika’yı ve dahasını konu edindiği belgeseli ile uzun zaman konuşulmuştu. Birkaç aydır gizli bir şekilde üzerinde çalıştığı belgeseliyle ilgili detayları duyuran Moore, bu kez Donald Trump ile ilgili bir çalışma yaptığını ve belgeselin ismini de Trump’ın göreve geldiği tarih olan 11 Kasım’dan ilham alarak seçtiğini açıkladı: Fahrenheit 11/9. 2004 yapımı belgeselde çalıştığı yapımcılar Bob ve Harvey Weinstein ile yeniden birlikte çalışan Michael Moore, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Michael Moore in Trumpland isimli tek kişilik bir şov da yayınlamıştı.