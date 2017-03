Michael Shannon, “Deadpool 2” filminin Cable’ı için en kuvvetli aday

Logan‘ın açılışında kısa bir sahneyle izleyicileri selamlayan Deadpool, ikinci filminde karşımıza Marvel evreninin kilit karakterlerinden biri olan Cable’la birlikte çıkacak. İsmi söz konusu karakterle birlikte anılan oyuncular arasında ön plana çıkan son isim Michael Shannon oldu.

Birçok Marvel çizgi romanında X-Men ve Deadpool‘la birlikte gördüğümüz Cable karakteri için ortaya atılan ilk isimler Kyle Chandler ve Pierce Brosnan olmuştu. Son dönemde de Stranger Things oyuncularından David Harbour’ın ismi öne çıkmıştı.

Take Shelter, Midnight Special, The Iceman ve My Son, My Son, What Have’ye Done? gibi filmlerdeki performanslarıyla akıllarda yer eden Shannon, Superman filmi Man Of Steel‘da da General Zod karakterini canlandırmıştı. Nocturnal Animals‘taki performansıyla Oscar’a aday gösterilen Michael Shannon, çekimleri önümüzdeki ay başlayacak olan Elizabeth Chomko filmi What They Had’de Hilary Swank’le birlikte rol alacak.

Deadpool 2 filminin çekimleri yaz aylarında Kanada’da başlayacak. Birçok Marvel okurunun merakla beklediği Cable seçiminin de önümüzdeki günlerde kesinleşmesi bekleniyor.