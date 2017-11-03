Michael Shannon’ın başrolünde yer aldığı komedi “Pottersville”den fragman

Oyuncu kadrosunda Michael Shannon, Judy Greer, Ron Perlman ve Ian McShane gibi isimlerin yer aldığı komedi filmi Pottersville‘den yeni bir fragman yayınlandı.

Fazla insanın yaşamadığı sakin bir kasabada bir dükkan sahibi olan Maynard isimli bir karakteri merkezine alan film, ilginç bir yanlış anlaşılmanın büyümesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Sarhoş olduğu bir akşam goril kostümüyle ortalıkta dolaşan Maynard’ın kasabanın sakinleri tarafından “Koca Ayak” olarak etiketlenmesinin ardından söz konusu sakin kasabaya turist akını olmaya başlıyor. Bir anda kendi dükkanındaki işler de iyi gitmeye başlayan Maynard’ın bu durumu devam ettirme çabalarını eğlenceli bir şekilde izleyiciyle buluşturan film, Seth Henrikson tarafından yönetilmiş.

Oyuncu kadrosuyla ve ilginç hikayesiyle eğlenceli bir seyir vaat eden bir Noel komedisi olan Pottersville, ABD’de sınırlı sayıda sinema salonunda gösterime girdikten sonra dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.