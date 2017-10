Michelle Pfeiffer, bir kez daha “Catwoman” olmak istiyor

Tim Burton’ın yönetmenliğini üstlendiği 1992 yapımı Batman Returns filminde Catwoman karakterini canlandıran Michelle Pfeiffer, filmin 25 yıl sonrasında yaptığı açıklamalarda bu karakteri bir kez daha oynamak istediğini dile getirdi.

Ünlü oyuncunun ardından çeşitli DC Comics uyarlamalarında karşımıza çıkan Catwoman’ı Halle Berry ve Anne Hathaway canlandırmıştı. Şimdilerde asıl ismi Selina Kyle olan karakterin gençlik yıllarını da Gotham dizisinde canlandıran isim Camren Bicondova. Variety’ye önümüzdeki yıl vizyona girecek bir diğer süper kahraman filmi The Ant-Man and the Wisp hakkında açıklamalarda bulunan Pfeiffer, Batman Returns filmine dair açıklamalarda da bulundu.

Bir kez daha Catwoman’ı canlandırmak istediğini söyleyen Michelle Pfeiffer, filmde ağzına canlı bir kuş tıkıştırdığı sahneyi hatırlatarak “Bu kez bazı sahnelerde CGI’a güvenmek daha doğru olacaktır” yorumunu yaptı. Tim Burton’la böyle bir projede çalışmış olmaktan dolayı kendini şanslı saydığını dile getiren Pfeiffer’ın Catwoman’ı, şimdiye kadarki Batman ve DC Comics uyarlamalarında gördüğümüz en iyi Catwoman performanslarından biriydi şüphesiz ki. Ama ünlü oyuncunun bu karakteri yeniden oynama isteğinin karşılığını bulması biraz zor gözüküyor.