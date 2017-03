Mick Harvey, Serge Gainsbourg şarkılarını çalacağı özel konseriyle 30 Mart’ta İstanbul’da

The Birthday Party, Nick Cave & The Bad Seeds ve The Wallbangers gibi grupların yanı sıra PJ Harvey’den Rowland S. Howard’a birçok isimle de hem prodüktör hem müzisyen olarak çalışmalara imza atan Avustralyalı müzisyen Mick Harvey, bir kez daha İstanbul’a geliyor. Bu kez Serge Gainsbourg yorumlarından oluşacak özel bir setle dinleyicilerinin karşısına çıkacak olan Harvey, 30 Mart Perşembe akşamı Dorock XL’de.

Bugüne dek Fransız müzisyenin şarkılarını İngilizce olarak yorumladığı üç albüm yayınlayan Mick Harvey, birçok prestijli festivalde de Gainsbourg yorumlarından oluşan setlerle sahne aldı. Son olarak prestijli plak şirketi Mute Records etiketiyle on iki Serge Gainsbourg parçasının yorumlarından oluşan Delirium Tremens albümünü yayınlayan Mick Harvey’nin söz konusu albümde yer alan “Ce Mortel Ennui” parçasının “Deadly Tedium” ismiyle yaptığı İngilizce yorumunu aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterli. Mick Harvey’nin Senin İçin Bir Karışık serimiz için hazırladığı 10 parçalık miksteyp için de buraya tıklayabilirsiniz.

Fotoğraf: Aylin Güngör