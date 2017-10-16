Mickey Keating imzalı korku filmi “Psychopats”tan fragman

Ritual ve Carnage Park gibi filmleriyle tanıdığımız Mickey Keating’den ilginç bir korku filmi geliyor. Yedi farklı seri katilin aynı gece bir araya gelişini konu eden Psychopats isimli yeni Mickey Keating filminden ilk fragman görücüye çıktı.

Ashley Bell, Angela Trimbur, James Landry Hebert ve Jeremy Gardner gibi isimlerin oyuncu kadrosunda olduğu filmin senaryosu da Keating imzası taşıyor. Galasını bu yıl Tribeca Film Festival’da yapan filmde kendini 1950’lerde yaşıyor sanan bir katil, maskeli ve gizemli bir katil, güzelliğiyle erkekleri kandırıp evine götüren ve onlara bodrum katında işkence eden bir katil gibi farklı türlerden seri katilleri bir araya getiriyor.

Korku sinemasının yenilikçi isimlerinden Mickey Keating’in yeni filminden ilk fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.