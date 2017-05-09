Mike Mignola açıkladı: Yeni “Hellboy” filmi için hazırlıklar başladı

Hellboy‘un yaratıcısı Mike Mignola’dan heyecan verici açıklamalar geldi. Stranger Things oyuncularından David Harbour’ı başrolünde izleyeceğimiz, yönetmenliğini de Neil Marshall’ın üstleneceği yeni bir Hellboy filmi geliyor.

Dark Horse Comics’in en popüler serilerinden biri olan Hellboy, daha önce 2004 ve 2008 yıllarında vizyona giren iki filmle sinemaya uyarlanmıştı. Başrolünde Ron Perlman’ı izlediğimiz ve Guillermo Del Toro’nun yönetmenliğini üstlendiği iki filmin devamında da söz konusu ikilinin yer almasını bekleyenlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil.

İsmi son dönemde Deadpool filminde Cable’ı canlandırmak için de gündeme gelen David Harbour, çizgi roman aleminin daha da karanlık bir karakterini canlandıracak. Filmin yönetmeni Neil Marshall’ın da filmografisinde korku filmi The Descent ve aksiyon dolu Centurion gibi yapımlar bulunuyor. Marshall ayrıca, biriyle Emmy adaylığı kazandığı iki Game Of Thrones bölümünün de yönetmeni.

“R-Rated” derecelendirmesiyle vizyona girecek olan filmin isminin Hellboy: Rise of the Blood Queen olacağı da gelen haberler arasında. Mike Mignola’yla beraber Andrew Cosby ve Christopher Golden’ın da senarist ekibinde yer aldığı yeni Hellboy filmi, 2018 yılında vizyonda olacak.