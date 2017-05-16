Mike Patton’ın efsanevi grubu Fantômas, 9 yıl aradan sonra geri dönüyor

Faith No More, Mr. Bungle gibi projeleri ile tanıdığımız Mike Patton, Tool üyelerinin düzenlediği bir festival şerefine tam dokuz yıl aradan sonra metal grubu Fantômas ile yeniden sahnede olacak.

90’lı yılların sonrlarına doğru Mike Patton’ın Dave Lombardo, Trevor Dunn, Buzz Osborne, Dale Crover ve Terry Bozzio ile bir araya gelerek kurduğu Fantômas, uzun zamandır sessizliğini koruyordu. Son olarak 2015’te Sol Invictus ismini taşıyan Faith No More albümü ile karşımızda olan Mike Patton, Fantômas’ın yeni bir konser vereceği müjdesi ile sessizliğini bozuyor. Tool üyelerinin haziran aynın sonunda Amerika’da gerçekleştireceği festivalde Fantômas’ın yanı sıra Primus, Clutch, Melvins ve festival küratörü Tool da sahne alacak.