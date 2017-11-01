“Mindhunter” etkisi: Seri katiller karanlığı konuşuyor

Geçtiğimiz ay Netflix’te yayınlanan Mindhunter dizisinin konu aldığı seri katil profillerinden yola çıkarak tarihin en karanlık suçlularından bazılarının kan dondurucu röportajlarını içeren videoları derledik.

David Fincher’ın da yönetmenleri arasında yer aldığı Netflix yapımı Mindhunter dizisinin gerçek olaylara dayanan ve emekli FBI ajanı John E. Douglas’ın otobiyografik kitabından uyarlanan konusu 70’lerin sonuna doğru iki FBI ajanının çeşitli psikopat katillerle yaptıkları röportajlar sonucunda ‘‘seri katil’’ tanımını ortaya çıkarmasını konu alıyor. Dizi boyunca izlediğimiz Edmund Kamper, Richard Speck, Henry Brudos gibi katillerle yapılan röportajlar da gerçek kayıtlar üzerine dayandırıldı.

İrkilmeye hazır rahat bir pozisyona geçin ve gerek dizinin ilk sezonunda gördüğümüz gerekse gelecek sezonlarda göreceğimizi tahmin ettiğimiz katillerden derlediğimiz çeşitli gerçek ve kan donduran röportajlar için aşağıya buyurun.

Edmund Emil Kamper III (1948 – )

Takma adı: The Co-ed Butcher / The Co-ed Killer

Kurban sayısı: 10

Cinayet şekli: Bıçaklama, boğma, kafa kesme, nekrofili

Richard Ramirez (1960 – 2013)

Takma adı: The Night Stalker

Kurban sayısı: 14

Cinayet şekli: Silahla vurma, bıçaklama, sert obje ile vurma, tecavüz

Jeffrey Lionel Dahmer (1960 – 1994)

Takma adı: The Milwaukee Cannibal / The Milwaukee Monster

Kurban sayısı: 17

Cinayet şekli: İlaç ile uyutma, boğma, nekrofili, yamyamlık

Aileen Wuornos (1956-2002)

Takma adı: –

Kurban sayısı: 7

Cinayet şekli: Silahla vurma

Jerome Henry Brudos (1939 – 2006)

Takma adı: The Lust Killer – The Shoe Fetish Killer

Kurban sayısı: 4+

Cinayet şekli: Boğma, tecavüz, nekrofili

Richard Benjamin Speck (1941-1991)

Takma adı: –

Kurban sayısı: 8

Cinayet şekli: Bıçaklama, boğma, tecavüz

Dennis Lynn Lader (1945- )

Takma adı: BTK (Bind Torture Kill)Killer, BTK Strangler

Kurban sayısı: 10

Cinayet şekli: Boğma, havasız bırakma, bıçaklama