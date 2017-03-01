Minutemen, Wilco, Deerhoof ve Tera Melos üyelerinden süpergrup: Big Walnuts Yonder

Yaklaşık on yıllık bir geçmişe sahip olan süpergrup Big Walnuts Yonder, ilk albümünü Sargent House etiketiyle yayınlıyor. Minutemen, Wilco, Deerhoof ve Tera Melos gruplarının üyelerini bir araya getiren Big Walnuts Yonder, yoldaki albümden ilk şarkıyı da dijital platformlar üzerinden paylaştı.

Minutemen basçısı Mike Watt, Wilco gitaristi Nels Cline, Deerhoof davulcusu Greg Saunier ve Tera Melos’un gitaristi Nick Reinhart’tan oluşan Big Walnuts Yonder, 2008 yılında Japonya’da ortaya çıkmış. Watt ve Reinhart’ın birlikte stüdyoya gidip kayıt yapmak istemesiyle temelleri atılan gruba Cline ve Saunier’ı dahil eden de Mike Watt olmuş. Kendi projelerinin yoğunluğu sebebiyle uzun süre bir araya gelemeyen ekip, 2014 yılında kaydedilen ve bugüne dek yayınlanmayan ilk albümünü nihayet dinleyicilere sunmaya hazırlanıyor. Grupla aynı ismi taşıyan albüm, 5 Mayıs’ta Sargent House etiketiyle raflarda yerini alacak.

Albümün ilk single’ı “Raise the Drawbridges?”, söz konusu dört gruptan da ufak tefek izler taşıyan ve yoldaki albüme dair fazlasıyla merak uyandıran bir şarkı. “Raise the Drawbridges?” isimli yeni Big Walnuts Yonder parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.