Modern dünyanın ilkel konukları: Snapped Ankles

Bant Mag. No:56’da yer alan keşiflerimizden biri de İngiliz topluluk Snapped Ankles.

Yazı: Busen Dostgül – İllüstrasyon: Hilal Can

Kostümlerini gördüğünüz anda hangi çağdan geldiğini kestiremediğiniz, kayıtlarını duyduğunuz anda ise hangi türe ait olduklarını tam anlayamadığınız İngiliz topluluk Snapped Ankles’la tanışma vaktiniz geldi! Kendilerini Ashtray, Zampirolo ve Chestnutt olarak tanımlayan grup üyeleri, ilk single’ları “True Ecology”i 2012 yılında yayınladı. Güvenli alanları çok da terk etmeyen Snapped Ankles o zamandan beri neredeyse tamamı İngiltere’de olan performanslara imza attı.

Psikedelik unsurlar ve krautrock, post punk ve new wave türlerinin baskın olarak hissedildiği yeni parçaları “I Want My Minutes Back”te öne çıkan yaramaz ve oyuncu vokallerle asıl karakterini de belli eden grup için Black Angels, Can, Wooden Shjips, Thee Oh Sees gibi ekipleri referans verebiliriz. Snapped Ankles’ın geçtiğimiz yıllarda, eski çağ ritüellerinden ilham alarak farklı mekânlarda (berber dükkânı, oyun dükkânı, vb. gibi) özel kostümleriyle de konserler verdiği detayını da paylaşmakta fayda var.

