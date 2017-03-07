Moon Duo’dan harika bir klip daha: “Lost In Light”

Geçtiğimiz ay Occult Architecture Vol. 1 isimli yeni albümünü yayınlayan Erik Ripley Johnson ve Sanae Yamada’dan müteakip Moon Duo, söz konusu albümün ikinci kısmı olarak kurgulanan Occult Architecture Vol. 2‘yu da 5 Mayıs’ta yayınlıyor. Sacred Bones etiketiyle yayınlanacak albümden “Lost In Light” parçası için çekilen nefis animasyon klip dün internetteki yerini aldı.

İkilinin bir önceki klibi “Cold Fear”ın da yönetmeni olan Micah Buzan’ın hazırladığı animasyon, söz konusu klibin de devamı niteliğinde. Occult Architecture serisinin ilk albümünü “karanlık” olarak tanımlayan Moon Duo, Vol.2‘yu “aydınlık” kelimesiyle tanımlıyor. Söz konusu albümün ilk single’ı “Lost In Light” da uzun zamandır dinlediğimiz, tansiyonu en düşük Moon Duo şarkısı olabilir.

“Lost In Light” klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.