Morgan Freeman, biyografik filmde Colin Powell’ı canlandıracak

Usta oyuncu Morgan Freeman, yönetmenliğini Reginald Hudlin’in üstleneceği filmde eski ABD dışişleri bakanı Colin Powell’ı canlandıracak.

ABD tarihinde dışişleri bakanlığı görevini üstlenen ilk siyahi kökenli politikacı olan Colin Powell’ın George Bush’un başkanlığındaki görev sürecini konu edecek olan film Powell ismini taşıyacak. Henüz vizyon tarihi bilinmeyen filmde Bush’u kimin canlandıracağı da bir başka merak konusu.

Morgan Freeman’ı yakın dönemde izleyeceğimiz filmler arasında yönetmenliğini Ric Roman Waugh’un üstleneceği Angel Has Fallen, Tommy Lee Jones’lu komedi Just Getting Started ve Disney yapımı The Nutcracker and the Four Realms bulunuyor.