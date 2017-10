Morrissey’den yeni şarkı: “I Wish You Lonely”

17 Kasım’da yayınlanacak yeni Morrissey albümü Low in High School‘dan bir tadımlık daha!

İlk olarak “Spent The Day In The Bad” isimli şarkının yayınlandığı yeni Morrissey albümü, müzisyenin üç yıllık aranın ardından yayınladığı ilk albüm olacak. BMG ve Morrissey’in kurucusu olduğu Etienne plak şirketlerinin ortaklığıyla yayınlanacak olan albüm, Morrissey’in tam onuncu solo albümü olacak.

Albümün prodüktörlüğünü de yaşayan efsane diyebileceğimiz ve 2014 yılında yayınlanan son Moz albümü World Peace Is None Of Your Business’ta da aynı görevle karşımıza çıkan Grammy ödüllü Joe Chiccarelli üstleniyor. Chiccarelli’nin bugüne dek birlikte çalıştığı diğer isimler arasında The Shins, The Strokes, Lamb ve Kronos Quartet gibi isimler bulunuyor.

Yeni Morrissey albümünden dinlemeye açılan ikinci stüdyo kaydı olan “I Wish You Lonely”, aşağıdaki bağlantıdan Apple Music üzerinden dinlenebilir.