“Murat Meriç ile bir gece”, 18 Mart akşamı Bant Mag. Havuz’da

Müzik yazarı ve DJ Murat Meriç, bugüne dek birçok farklı şehirde ve platformda gerçekleştirdiği panellerine bir yenisini daha ekliyor. Meriç’in “Dünya ahvalinin memleket müziğine yansıması” başlıklı paneli ve ardından gerçekleştireceği DJ set, 18 Mart Cumartesi akşamı Bant Mag. Havuz’da.

Tarih ve müziği kesiştiren “100 Şarkıda Memleket Tarihi” kitabını geçtiğimiz yıl Ağaçkakan Yayınları’nın Hazır Bilgi serisinin dördüncü kitabı olarak yayınlayan Murat Meriç, Bant Mag. Havuz’da gerçekleşecek panelinde Türkiye’de yapılmış şarkılarla dünya tarihine bir bakış sunacak. Girişin ücretsiz olduğu panel saat 19:00’da başlayacak. Yerimiz kısıtlı olduğu için erken gelmekte fayda olduğunu hatırlatalım! Murat Meriç’in DJ seti de saat 22:00’de başlayacak.

Meriç’in söz konusu etkinlik için hazırladığı tanıtım metni şöyle:

“Dünya ahvalinin memleket müziğine yansıması”

Muhammed Ali’nin dünya şampiyonluğu, Prenses Süreyya’nın dramı, Doktor Barnard’ın yaptığı ilk kalp nakli, Ay’daki ilk adımlar, Halley kuyrukluyıldızının dünyayı ziyareti, Hiroşima’ya atılan atom bombası, Victor Jara’nın öldürülmesi, New York’ta Ecevit’e karşı düzenlenen suikast girişimi, Kıbrıs “barış” Harekatı, Kore’den Çanakkale’ye savaşlar, Ertuğrul fırkateyninin Japon sularına gömülmesi, Kısmet’in dünya turu, Beatles fırtınası… Bu kadar da değil: Sinemanın yaygınlaşması, televizyonun icadı, hamburgerin memlekete girişi ve daha nicesi, halk ozanlarından pop yıldızlarına şarkı yazarlarının ilgisini çekmiş. Bu etkinlikte, 50’li yıllardan bu yana dünya ahvalinin memleketteki yansımasına bakacağız, büyük olayların şarkılar üzerindeki izdüşümünü arayacağız. Özeti şu: Memleket tarihini ihmal etmeden, bu coğrafyada yapılmış şarkılarla dünya tarihine bir bakış!

Murat Meriç ile bir gece etkinliğinin Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.