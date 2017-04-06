Muse yeni albüm için stüdyoda

İngiliz rock grubu Muse, 2015 yılında yayınlanan Drones albümünün ardından sekizinci uzunçaları için stüdyoya girdi. Grubun sosyal medyadan yaptığı duyuruda önümüzdeki günlerde yeni bir şarkının yayınlanacağı da açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda grubun son üç albümünü kaydettiği Londra’daki Air Studios’ta üç yeni şarkı kaydettiği haberleri gelmişti. Muse solisti ve gitaristi Matthew Bellamy, Instagram hesabından paylaştığı videoyla üçlünün yeni albüm için stüdyoya girdiği haberini verdi. Bellamy’nin gitar kayıtlarından kısa bir bölümün yer aldığı video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Back in the studio. New song coming soon… Matt Bellamy (@mattbellamy)’in paylaştığı bir gönderi ( 5 Nis 2017, 11:47 PDT )

Muse son olarak geçtiğimiz ekim ayında cadılar bayramı için kaydettikleri bol rock’n roll esintili “New Kind Of Kick”le karşımıza çıkmıştı.