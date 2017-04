Mute ve Spoon ortaklığıyla “Can – The Singles” derlemesi geliyor

8 Nisan günü Londra’da uzun bir aranın ardından bol konuklu bir konserde 50. yılını kutlayacak olan Alman grup Can’den yeni bir derleme geliyor. 16 Haziran’da piyasada olacak Can – The Singles derlemesi hem grubun popüler şarkıları hem de bugüne dek herhangi bir stüdyo albümünde yer almayan nadir kayıtlarını bir araya getirecek.

Mute ve Spoon ortaklığıyla yayınlanacak derlemede tam 23 şarkı bulunuyor. The Singles derlemesinden yayınlanan ilk nadir kayıt, “Turtles Have Short Legs” ismini taşıyor. Can’in efsanevi albümlerinden Tago Mago’nun hazırlık sürecinde kaydedilen fakat bugüne dek hiçbir Can albümünde yer almayan parça aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

Can’le ilgili haberler bu yeni derlemeyle de sınırlı değil. Faber & Faber, 2018 yılında kapsamlı bir Can biyografisi yayınlamaya hazırlanıyor. All Gates Open ismini taşıyacak kitap iki ciltten oluşacak. İlk ciltte Rob Young’ın kaleme aldığı Can’in hikayesi; ikinci ciltteyse grubun kurucu üyelerinden Irmin Schmidt’in yazdığı CAN Kiosk isimli otobiyografi ve arşivlerden hiç görülmemiş fotoğraf ve görseller yer alacak.

Grubun efsane davulcusu Jaki Liebezeit, geçtiğimiz ocak ayında 78 yaşında hayatını kaybetmişti. Can’in Londra’daki Barbican Theatre’da gerçekleşecek 50. yıl konserinde sahne alması planlanan Liebezeit’ın yerine gecede sahne alacak müzisyenlerden Thurston Moore’un öncülüğünde kurulan ve aralarında Pat Thomas, Steve Shelley ve Deb Googe gibi isimlerin yer aldığı kalabalık bir orkestra Can’in orijinal kadrosundan Irmin Schmidt ve Malcolm Mooney’e eşlik edecek.

Can’in 50. yılını kutladığı nisan ayında Bant Mag. No:56’da Alman grubun müzikal yolculuğunu A’dan Z’ye bölümümüzde masaya yatırdık. Söz konusu dosyaya buradan ulaşabilirsiniz.

Aşağıda da 16 Haziran’da dijital, plak ve CD formatlarında yayınlanacak olan Can – The Singles‘ın şarkı listesini görebilirsiniz.

01 Soul Desert

02 She Brings The Rain

03 Spoon

04 Shikako Maru Ten

05 Turtles Have Short Legs

06 Halleluwah (Edit)

07 Vitamin C

08 I’m So Green

09 Mushroom

10 Moonshake

11 Future Days (Edit)

12 Dizzy Dizzy (Edit)

13 Splash (Edit)

14 Hunters And Collectors (Edit)

15 Vernal Equinox (Edit)

16 I Want More

17 …And More

18 Silent Night

19 Cascade Waltz

20 Don’t Say No (Edit)

21 Return

22 Can Can

23 Hoolah Hoolah (Edit)