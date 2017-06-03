“My Neighbour Totoro” temalı park 2020’de açılıyor

Aichi bölgesinin başkanı Hideaki Omura ve Studio Ghibli kurucularından Toshio Suzuki, yaptıkları açıklama ile My Neighbour Totoro temalı bir parkı 2020’de Aichi’de açacaklarını duyurdu.

Daha önce 2005 yılında gerçekleşen bir dünya fuarı için kullanılan 2000 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak olan Totoro tema parkı, Disneyland kültürüne karşıt bir duruşu ile de dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar için yüksek teknolojilerle donatılmış alanların yer alacağı tema parkı, aynı zamanda, Hayao Miyazaki’nin yoldaki uzun metrajı Boro the Caterpillar’ın da vizyona gireceği yıl olan 2020’de ziyaretçilere açılacak. Şimdilik aşağıdaki görsellerin paylaşıldığı parkla ilgili haberleri merakla bekliyoruz.