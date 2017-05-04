Naomi Watts’lı Netflix dizisi “Gypsy”den ilk kareler

Kısa bir süre sonra Netflix’te izlemeye başlayacağımız psikolojik gerilim dizisi Gypsy’den ilk kareler yayınlandı. Dizide, Naomi Watts, bir terapisti canlandırıyor.

Başrollerinde Naomi Watts, Billy Crudup, Michael Holloway, Sophie Cookson, Lucy Boynton gibi isimlerin yer aldığı on bölümlük Netflix dizisi Gypsy, Naomi Watts’ın canlandırdığı terapistin hastalarının hayatındaki insanlarla yakınlaşmasını konu alıyor. Senaryosu Lisa Rubin tarafından yazılan dizinin yönetmenliği ise Fifty Shades of Grey’in yönetmeni Sam Taylor Johnson ile Victoria Mahoney ve Coky Giedroyc tarafından yapılıyor. Netflix üzerinden buraya tıklayarak detaylarına ulaşacağınız dizinin, ilk karelerini aşağıda görebilirsiniz.