NASA’nın kadın astronotları ve uzay bilimcilerinin yer aldığı LEGO setiyle tanışın

Geçtiğimiz aylarda LEGO’ya sunulan ve NASA kadınlarına ithaf edilen yeni LEGO NASA tasarımları, gerekli ilgiyi görmesinin ardından çok yakında raflardaki yerini alacak.

NASA tarihinde önemli bir yeri olan kadın astronotlar ve uzay bilimcileri için 20tauri isimli bir kullanıcı tarafından hazırlanan ve tarihteki önemli anlara dikkat çeken yeni LEGO seti, birçok tasarımcı ve meraklının fikirlerini sunduğu platform olan LEGO Ideas’ta geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Gerçeğe dönüşmesi için gerekli desteği bulan ve artık bir LEGO seti olarak karşımızda çıkacak LEGO NASA WOMEN serisinde Margaret Hamilton (bilgisayar bilimcisi), Katherine Johnson (matematikçi ve uzay bilimci), Sally Ride (astronot, fizikçi ve eğitimci), Nancy Grace Roman (gökbilimci) ve Mae Jemison (astronot) yer alıyor. Seriyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.