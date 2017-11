Natalia Dyer ve Charlie Heaton’dan ikinci “Stranger Things” sezonuna dair açıklamalar

Geçtiğimiz cuma günü Netflix’te yayınlanan ikinci sezonuyla hayatımıza geri dönen ve maceraya kaldığı yerden devam eden Stranger Things‘in başrol oyuncularından Natalia Dyer ve Charlie Heaton’dan açıklamalarla dizinin perde arkasına buyrun.

Dizinin ilgi çekici karakterleri Nancy Wheeler ve Jonathan Byers’ı canlandıran Dyer ve Heaton, ikinci sezonda sıklıkla birlikte karşımıza çıkıyor ve olay örgüsünde yine kilit rol oynuyor. Natalia Dyer ve Charlie Heaton’ın ikinci sezonun hazırlık aşamaları ve dizinin izleyiciler için ne ifade ettiği üzerine yorumlarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Fotoğraf: Ryan Pfluger / Netflix

Natalia Dyer



Birçok kendini adamış hayranı olan bir dizinin parçası olmak üzerine

“Gerçekten olabilecek en büyük gururlardan biri. Hem birlikte çalıştığım çevre, iletişime geçmem gereken karakterler hem de canlandırdığım karakter olan Nancy, benim için fazlasıyla özel. Her zaman bu iş için çalışmak zevkli oluyor ve hep iyi insanlarla birlikte çalışıyorsun. Yani başka insanların da sevdiği bir şey için çalışmak harika bir hissiyat ve bugüne kadar sahip olduğum en büyük sorumluluk.”

İlk sezonun oyuncu kadrosuyla yeniden buluştukları gün hakkında

“Ekiple yeniden buluşmak harikaydı. Bu oyuncu kadrosunu ve tüm ekibi çok seviyorum. İlk sezon bittikten beri bugünün gelmesi için sabırsızlanıyordum. Bir aile gibi hissettiriyor.”

İkinci sezon ve ilk sezon arasında ne gibi farklılıklar olduğu üzerine

“Daha büyük, heyecanlı, harika ve aynı zamanda korkutucu doğa üstü elementler var. Birinci sezona benziyor ama bildiklerimiz giderek genişliyor ve ilk sezonda hayal edilenden daha da büyük bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu öğreniyoruz.”

Duffer Kardeşler ve Shawn Levy ile çalışma deneyimi hakkında

“Atlanta’da çalışıyor olmak bize bir anlamda kapsüllenme şansı tanıyor ve sadece işimizi yapıyoruz. Duffer’lar ilk sezona göre hiçbir şekilde değişmemişler. Bu harika bir şey çünkü bu sefer biraz daha gergin ve stresli olmalarını bekleyebilirsiniz. Ellerinde çok fazla malzeme olduğunu düşünüyorum. Shawn gittiği her yere yüksek enerji de götüren birisi. Duffer’lar veya Shawn’la ya da oyuncu kadrosundan herhangi biriyle çalışmak hem güzel hem de tanıdık hissettiriyor.”

Netflix’in dizinin büyümesindeki rolü hakkında

“Sosyal medya ve günümüz dünyasının bağlılığını düşününce Netflix’in her şeyi hızlı ve geniş bir şekilde ulaşılabilir kılması ve insanlara duygularını göstererek iletişim kurma imkanı sağlaması önemli. Yine sosyal medyada bizim şovumuz sayesinde birbiriyle iletişime geçen insanlar görüyorum, bu inanılmaz bir şey. Yaptığın şeyi başka insanlarla böyle bir şekilde paylaşabiliyor olmak gerçekten sıra dışı. 80’lerin Indiana’sında geçen küçük dizimiz birçok farklı kültürde yankılanıyor.”

Fotoğraf: Ryan Pfluger / Netflix



Charlie Heaton

İzleyicilerin diziye olan bağlılığı hakkında

“Yaşı büyük olan izleyiciler için nostalji önemli bir yer oynuyor tabii ki. Ama dizi, genç jenerasyonları da gerçekten etkiledi. Belki o izleyiciler referans verilen klasik filmleri bilmiyor olabilir ama Stranger Things, yeni bir jenerasyonu ve genç insanları bu dünyaya dahil edebildi. Ayrıca bir yandan da gerçekten eğlenceli bir dizi. Her şeyden biraz barındırıyor. Dram, bilim kurgu ve büyüme gibi.

İlk sezonun oyuncu kadrosuyla yeniden buluştukları gün hakkında

“Altı aylık ayrılığın ardından aynı ekip, aynı oyuncular ve Duffer Kardeşler’le ilk gün. Yazın bir şeylerle meşguldüm ve uzaklardaydım. Geri döndüğümde sanki hiç ayrılmamışım gibi hissettim. Her şeyin aynı olduğu bir yere geri dönmek çok garip bir histi. Sadece bir hafta ara vermişiz gibi hissettiriyordu ve bu harika bir şey. Dizi ekibi harika ve yarattıkları ortam fazlasıyla eğlenceli. Yani geri dönmüş olmak fazlasıyla özel hissettiriyor. Bu büyük bir dizi. Her zaman daha fazla baskı olup olmayacağına dair sorular oluyor: Önceden yaratmayı başardığımız şeyi yeniden yapabilecek miyiz? Gördüğüm kadarıyla, her şey yine harika.

İkinci sezonu daha görkemli ve heyecan verici kılan detaylar üzerine

“Yeni karakterler var ve bu, oradaki dünyayı biraz daha büyütüyor. Mikroskobu biraz daha geriye çekmişiz gibi hissettiriyor. Geçen yıl gerçekten başarılı olan şey karakterlerdi, insanlar bu karakterleri çok sevdi. Bence bunu koruyabilmek çok önemli. Bence diziyi özel kılan detayların başında da bu geliyor.”

İnsanların diziyi bir oturuşta izleyebiliyor olmasının etkileri üzerine

“Sokakta bir sürü tanımadığım insan bana diziyi bir oturuşta ya da sadece iki günde izlediğini söylüyor. Bence bu yardımı olan bir şey, çünkü insanlara kocaman bir filmmiş gibi geliyor. Bizim için de büyük bir film gibi aslında, bölümlerin hepsine filmlerin farklı parçaları gibi yaklaşıyoruz.”

İzleyicilerin ikinci sezondan ne gibi şeyler çıkarmasını istediği üzerine

“İnsanlardan duyduğum kadarıyla herkesin dizide kendine yakın bulduğu ya da tanıdığını düşündüğü birer karakter var. Böyle olunca daha içselleştirilebiliyor. Bence bunun sebebi iyi yazarlık ve bu şekilde dışlanmış olan insanların da birer birey olduğunu gösterebiliyoruz. İnsanlara kendi bireyselliklerini kazanmak açısından ilham olursa bu dizi için harika bir şey olur.”