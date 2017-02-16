National Geographic’in 128 yıllık infografik seçkisi Taschen imzalı kitapta toplandı

Uzun yıllardır popüler kültürden, doğaya, uzay biliminden, tarihe kadar birçok konudaki bilgileri çeşitli yayınlar ve programlar ile sunan National Geographic, kurulduğu zamandan bu yana kullanılan infografiklerden bir seçkiyi Taschen ile birlikte hazırladığı kitapta topladı.

1888 yılında ilk kez yayınlanan National Geographic, özellikle bilgiyi vermek şekli ile kitaplarını okuyanları ve kendisini takip edenleri etkilemiş ve akılda kalmıştı. Tarih, doğa, uzay, popüler kültür, mimari, teknoloji gibi alanlardaki yayınlarında her biri ayrı ayrı etkileyici görseller kullanan National Geographic, aslında birlikte verdiği bilgilerle infografik çağını çoktan başlatmıştı. National Geographic’in 128 yıldır kullandığı görsel dünyasından infografiklerin yer aldığı harika kitap Taschen: National Geographic Infographics kitabında bir araya geldi. Elle çizilmiş görsellerin yanına not alınan eski infografiklerden, bilgisayarla hazırlanan detaylı infografiklere birçok detaya ulaşabileceğiniz kitabın içinden bir seçkiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.