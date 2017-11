Neil Young’dan bir albüm daha geliyor: “The Visitor”

Yaşı ilerledikçe daha fazla albüm yayınlamaya başlayan ender müzisyenlerden Neil Young, aralık ayında Promise of the Real ile birlikte kaydettiği yeni bir albümle karşımıza çıkacak. The Visitor ismini taşıyacak albümün açılış şarkısı dijital mecralarda yerini aldı.

Promise of the Real eşliğinde şimdiye dek iki albüm ve bir single yayınlayan Neil Young, 1 Aralık’ta Reprise Records aracılığıyla yayınlanacak albümde 10 şarkıya yer veriyor. Albümün açılış şarkısı “Already Great”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.

The Visitor albümünün şarkı listesi de şöyle:

01- Already Great

02- Fly By Night Deal

03- Almost Always

04- Stand Tall

05- Change of Heart

06- Carnival

07- Diggin’ a Hole

08- Children of Destiny

09- When Bad Got Good

10- Forever