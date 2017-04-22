Netflix, beşinci “House Of Cards” sezonundan ilk fotoğrafları yayınladı

Netflix’in en popüler dizilerinden House Of Cards, beşinci sezonuyla 30 Mayıs’ta geri dönüyor. Underwood çiftini birlikte başkanlık kampanyasını yürütürken göreceğimiz yeni House Of Cards sezonundan ilk fotoğraflar görücüye çıktı.

Oyuncu kadrosunda Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly, Joel Kinnaman ve Jayne Atkinson gibi isimlerin yer aldığı dizinin yaratıcı ekibinde değişiklikler yaşandı. House Of Cards‘ın ilk sezonundan bu yana yapımcılarından biri olan Beau Willimon, dördüncü sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Melissa James Gibson’la birlikte dizinin yapımcılığını üstlenecek yeni isim Frank Pugliese oldu.

Dizinin yeni sezonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Melissa James Gibson, Frank Underwood karakterinin önemli bir testten geçmeye hazırlandığına vurgu yaptı. Dizide Underwood’un, göreve seçilerek gelmiş bir başkan olmadığını hatırlatan Gibson, sinsi planlar ve entrikalarla işini görmeyi alışkanlık eden Frank Underwood’un halkı ikna edip edemeyeceğini beşinci sezonun göstereceğini dile getirdi. Ayrıca, beşinci sezonun 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’nden önce yazıldığı ve bu sebeple Donald Trump’ın doğrudan bir yansımasının House Of Cards‘ta yer almayacağı da gelen haberler arasında.