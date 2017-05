Netflix, “Get Down”ın ikinci sezonunu iptal ettiğini açıkladı

Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann’ın yaratıcısı olduğu ve 1970’lerin müzik kültürünü konu alan dizi Get Down‘ın ikinci sezonu Netflix tarafından iptal edildi.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilk altı bölümüyle izleyicilerle buluşan Netflix dizisi Get Down, Baz Luhrmann ve Stephen Adly Guirgis’in ortak çalışması ile ortaya çıkmıştı. 1970’li yılların müzik dünyasını detaylı bir şekilde görmemizi sağlayan ve birçok prodüktör, müzisyen ve kulübü de gördüğümüz dizi, özellikle 120 milyonluk bütçesi ile sinema dünyasında oldukça dikkat çekmişti. Nisan ayında ilk sezonundan beş bölüm daha yayınlanan Get Down‘ın yapımcısı Baz Luhrmann’ın aynı zamanda ilk televizyon dizisi olan yapımın sonlanması ile ilgili yaptığı açıklamada şu açıklamalar yer alıyor: “…gerçeği söylemek gerekirse, ben film yapan biriyim. Eğer bir film çekiyorsanız, hayatınızda ondan başka hiçbir şey olmaz.”