Netflix, “The OA” yapımcılarıyla ikinci sezon için anlaşıldığını duyurdu

2016 yılında birçok hit diziyi izleyicilerle buluşturan Netflix’in ilk sezonuyla büyük ses getiren dizilerinden The OA‘in ikinci sezonu da yolda.

Zat Batmanglij ve Brit Marling’in yaratıcısı olduğu The OA, sekiz bölümlük ilk sezonuyla dizi formatına getirdiği farklı yaklaşımla övgüler toplamıştı. Dizinin ikinci sezonunun yayın tarihine dair resmi bir açıklama gelmiş olmasa da tahminler 2017 sonlarında yayınlanacağı yönünde. Oyuncu kadrosunda Brit Marling’le birlikte Jason Isaacs, Scott Wilson ve Alice Krige gibi ismlerin yer aldığı dizinin ikinci sezon duyurusu aşağıdaki video ile yapıldı.