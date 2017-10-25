Netflix’in animasyon dizisi “Big Mouth”, ikinci sezonuyla 2018’de dönüyor

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Netflix’in animasyon dizisi “Big Mouth”, ikinci sezonuyla 2018’de dönüyor

Nick Kroll ve Andrew Goldberg’in yaratıcıları olduğu Big Mouth, geçtiğimiz haftalarda Netflix’in en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Gençlik komedilerine yenilikçi ve yaratıcı bir soluk getiren Big Mouthun ikinci sezonu için bekleyişimiz uzun sürmeyecek.

Seslendirme kadrosunda John Mulaney, Maya Rudolph, Jenny Slate ve Jason Mantzoukas gibi isimlerin yer aldığı Big Mouth, ikinci sezonuyla 2018’de izleyiciyle buluşacak. Henüz ilk sezonu izlememiş olanları, ikinci sezon duyurusunu kısa bir teaser video eşliğinde yapan Netflix‘e alalım!

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