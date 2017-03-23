Netflix’in “Death Note” uyarlamasından ilk görüntüler

Takeshi Obata ve Tsugumi Ohba’nın on iki ciltlik manga serisi Death Note, Netflix tarafından film olarak uyarlandı. Adam Wingard’ın yönetmenliğini üstlendiği filmden ilk teaser görücüye çıktı.

25 Ağustos’ta Netflix’te yayınlanacak olan film, şimdiden sosyal medyada bir başka manga uyarlaması olan Ghost In The Shell‘le benzer şekilde eleştirilmeye başlandı. Kült manga serilerinin büyük prodüksiyonlu film uyarlamalarında, aslında Asyalı olan ana karakterleri canlandırmak üzere Asyalı oyuncuların seçilmemesi, birçok manga okuru tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Bir lise öğrencisinin bulduğu gizemli bir defterle birlikte başlayan tekinsiz olayları konu eden Death Note‘un film uyarlamasında Nat Wolff, Keith Stanfield, Margaret Qualley ve Shea Whigham başrollerde. Serinin henüz ilk teaser’da göremediğimiz ama sesini duyduğumuz kötü karakteri Ryuk’u da Willem Dafoe seslendiriyor.

Netflix’in bu yılki yayın takviminin en büyük merak uyandıran filmlerinden biri olan Death Note‘un ilk teaser’ı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.