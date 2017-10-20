Netflix’in “The Punisher” dizisi 17 Kasım’da geliyor

Merakla beklenen The Punisher dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizinin ilk sezon bölümlerinin tamamı, 17 Kasım’da Netflix’te olacak.

İlk olarak Marvel ve Netflix ortaklığı Daredevil dizisinin ikinci sezonunda Jon Bernthal tarafından canlandırılan The Punisher karakteri, kısa sürede dizinin izleyicilerinin favori karakterlerinden biri haline gelmişti. Bernthal’ın etkileyici performansı üzerine kolları sıvayan Netflix, The Punisher dizisinin de önümüzdeki aylarda yayınlanacağı müjdesini vermişti.

1989 ve 2004 yıllarında ayrı uyarlamaları çekilen The Punisher‘ın dizi uyarlamasından yayınlanan ilk görüntüler fazlasıyla heyecan yarattı. 13 bölümden oluşacak ilk The Punisher sezonunda ana karakter Frank Castle’ın karanlık geçmişinden detayların da izleyiciyle buluşması bekleniyor. Oyuncu kadrosunda Bernthal’la birlikte Jason R. Moore, Ebon Moss-Bachrach ve Deborah Ann Woll gibi isimlerin yer aldığı dizinin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirisiniz.