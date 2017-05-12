Netflix’te yayınlanacak Naomi Watts’lı gerilim dizisi “Gypsy”den fragman

Ünlü oyuncu Naomi Watts’ı başrolünde izleyeceğimiz yeni Netflix dizisi Gypsy, 30 Haziran’da yayınlanıyor. Senaryosu Lisa Rubin imzası taşıyan diziden kısa bir fragman paylaşıldı.

Hastalarının hayatlarında yer alan insanlarla yakın ilişkiler kuran bir terapisti canlandıran Naomi Watts, 1998 yılında rol aldığı Sleepwalkers‘tan bu yana ilk kez bir dizide karşımıza çıkacak. Gypsy‘nin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler de Billy Crudup, Michael Holloway ve Sophie Cookson.

Bu yıl pek çok iddialı yapıma imza atan Netflix’in merakla beklenen dizilerinden biri olan Gypsy‘nin yönetmen kadrosunda Fifty Shades of Grey‘le tanınan Sam Taylor Johnson da bulunuyor. Netflix’in 10 bölümlük ilk Gypsy sezonundan yayınladığı kısa fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.