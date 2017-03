Son yıllarda ilginç haberlerle karşımıza çıkan Smashing Pumpkins’in kurucusu Billy Corgan, bugün tam 50. yaşını kutluyor. Corgan’ın yeni yaşı şerefine, New Order, David Bowie, Robert Smith gibi isimlerin de yer aldığı 5 düetini dinliyoruz.

New Order & Billy Corgan – Turn My Way

Tony Iommi Feat. Billy Corgan – Black Oblivion

Depeche Mode & Billy Corgan – Never Let Me Down Again

David Bowie & Billy Corgan – All The Young Dudes

Robert Smith & Billy Corgan – To Love Somebody