New Order’dan yeni bir konser albümü geliyor

Kült grup New Order’ın 2015 yılında Brixton Academy’de verdiği konserin kaydı, NOMC15 ismiyle albüm formatında yayınlanıyor. 26 Mayıs’ta piyasada olacak albümde tam 18 şarkı yer alıyor.

Grubun aynı yıl yayınladığı onuncu albümü Music Complete‘ten şarkıların yanı sıra hem New Order hem de Joy Division diskografisinin klasik parçalarına yer verdikleri konserde “People on the High Line” şarkısında ekibe La Roux da eşlik ediyor. PledgeMusic üzerinden ön satışları başlayan albüm, CD, plak ve dijital formatlarda yayınlanacak.

Mute Records etiketiyle yayınlanan Music Complete, New Order diskografisinin şu an için son albümü olmakla birlikte; grubun efsanevi üyesi Peter Hook’un yer almadığı ilk New Order albümü özelliği de taşıyor. Söz konusu albümdeki parçaların genişletilmiş versiyonlarının yer aldığı Complete Music de geçtiğimiz yıl servis edilmişti.

NOMC15 ismini taşıyan konser albümünün şarkı listesini aşağıda görebilirsiniz.

1) Singularity

2) Ceremony

3) Crystal

4) 5 8 6

5) Restless

6) Lonesome Tonight

7) Your Silent Face

8) Tutti Frutti

9) People on the High Line (feat. La Roux)

10) Bizarre Love Triangle

11) Waiting for the Sirens’ Call

12) Plastic

13) The Perfect Kiss

14) True Faith

15) Temptation

16) Atmosphere

17) Love Will Tear Us Apart

18) Blue Monday