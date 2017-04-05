Nickelodeon çizgi dizisi “Invader Zim”, orijinal kadrosuyla geri dönüyor

Nickelodeon’ın 90’lardaki çizgi dizilerini geri döndürme projelerinin ardından 2001-2002 yılları arasında yayınlanan çizgi dizi Invader Zim de orijinal seslendirme kadrosuyla birlikte hazırlanacak bir televizyon filmiyle geri dönüyor.

Dizinin yaratıcısı Jhonen Vasquez’in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstleneceği yeni Invader Zim filmi 90 dakika uzunluğunda olacak. Diziye ismini veren uzaylı karakteri dünyayı ele geçirmek üzere özel bir görevde göreceğiz. Richard Horvitz, Andy Berman, Rikki Simons ve Melissa Gahn’dan oluşan seslendirme ekibi de yeni filmde aynı karakterleri yaklaşık on beş yıl sonra seslendirecek.

Invader Zim’in ikinci sezon bölümlerinin bir kısmı 2002 yılında yayınlanmış olsa da sezonun tamamı iki yıl sonra yayınlanan DVD setinde görücüye çıkmıştı. Nickelodeon’da önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan film için yayınladığı kısa tanıtım klibi de aşağıda görülebilir.