Nicolas Winding Refn’in Amazon dizisinde Miles Teller başrolde

Drive, The Neon Demon ve Only God Forgives gibi filmleriyle tanınan Nicolas Winding Refn, Amazon için yeni bir dizi hazırlığında. Senaryosu Refn ve ödüllü çizgi roman yazarı Ed Brubaker tarafından yazılan Too Old to Die Young dizisinin başrolünde izleyeceğimiz isim de Miles Teller oldu.

Los Angeles’ta geçecek bir polisiye olan dizi hakkında açıklamalarda bulunan Teller, Nicolas Winding Refn’in önceki çalışmalarına hayran olduğunu ve onunla bu tür bir dizi için çalışacak olmaktan dolayı fazlasıyla mutlu olduğunu söyledi. Dizinin tüm bölümlerini yönetecek olan Danimarkalı sinemacı Nicolas Winding Refn, şu sıralar Les Italiens isimli bir gerilim dizisi üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Whiplash filmindeki performansıyla hafızalarda yer eden Miles Teller, geçtiğimiz yıl Bleed For This, War Dogs ve Allegiant gibi uzun metrajlarda rol almıştı. Teller, önümüzdeki sonbaharda vizyona girecek iki filmde karşımıza çıkacak. Genç oyuncu, Thank You For Your Service‘te Amy Schumer ve Haley Bennett’la; Granite Mountain‘da da Jeff Bridges ve Josh Brolin’le başrolü paylaşacak.